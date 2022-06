Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Φίλιπ Ζινκερνάγκελ, ο οποίος και αποκτήθηκε από την αγγλική Γουότφορντ, μετά από ένα χρόνο δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Ζινκερνάγκελ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα επόμενα τρία χρόνια και μέχρι το καλοκαίρι του 2025, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ομάδας του Πειραιά.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Φίλιπ Ζινκερνάγκελ.

Ο Δανός μεσοεπιθετικός, γεννημένος στις 16 Δεκεμβρίου του 1994, θα φορά τα «ερυθρόλευκα» για τα επόμενα τρία χρόνια.

Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στη Nottingham Forest, ως δανεικός από τη Watford, με την οποία κατέκτησε την άνοδο στην Premier League. Είχε 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 7 γκολ και 10 ασίστ. Τη σεζόν 2020-21 έπαιξε με τη Watford στην Championship και είχε 21 συμμετοχές με 1 γκολ και 5 ασίστ.

Με τη νορβηγική Bodø/Glimt σε 89 παιχνίδια μέτρησε 35 γκολ και 36 ασίστ. Στο παρελθόν αγωνίστηκε και σε SönderjyskE, Helsingör, Köge, ενώ πέρασε από τα τμήματα υποδομής των Copenhagen και Nordsjælland. Είναι διεθνής με την U20 της εθνικής Δανίας».

Ο Φίλιπ Ζινκερνάγκελ στα «ερυθρόλευκα»! / @pzincker in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #PhilipZinckernagel #WelcomeZinckernagel #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/LiVGspVyRR