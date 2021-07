Τη δεύτερη φανέλα που θα φοράει ο Ολυμπιακός τη νέα αγωνιστική περίοδο έδωσε στη δημοσιότητα η ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

Οι Πειραιώτες έκαναν τα αποκαλυπτήρια της δεύτερης εμφάνιση τους, μέσω των social media. Και φέτος θα είναι μπλε, αλλά με διαφορές στις λεπτομέρειες.

Χρέη μοντέλων για την παρουσίαση της νέας εμφάνισης του Ολυμπιακού ανέλαβαν οι Ελ Αραμπί, Εμβιλά, Βαλμπουενά και Μασούρας.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Who’s ready for some more away triumphs? We present to you our 2021-2022 away kit. We keep on dreaming. 🔴⚪ #Olympiacos #WeKeepOnDreaming #adidasfootball #createdwithadidas #adidasgr @adidasfootball pic.twitter.com/0icbrFQxd5