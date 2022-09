Ο Σίντρικ Μπακαμπού είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού και οι Πειραιώτες παρουσίασαν το νέο επιθετικό της ομάδας με ένα φοβερό video στα social media.

Σε αυτό εμφανίζεται ο Μπακαμπού μέσα στο γήπεδο “Καραϊσκάκης”, να εξηγεί τον τρόπο που αγωνίζεται και σκοράρει, με highlights και από την καριέρα του.

«Μια ντρίμπλα, τακουνάκι. Σηκώνομαι στον αέρα, κοντρολάρω. Σουτ ή κεφαλιά, δεν με νοιάζει. Μόνο η μπάλα να τινάξει τα δίχτυα. Οι οπαδοί να φωνάζουν γκολ! Αυτός είμαι εγώ, Σεντρίκ Μπακαμπού», ακούγεται να λέει ο νέος στράικερ των Πειραιωτών.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Σίντρικ Μπακαμπού! / @Bakambu17 is a member of the Olympiacos family! 🔴⚪️🦁#Olympiacos #Transfer #Welcome #CedrikBakambu #WelcomeBakambu #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/xgiuAIgEws