Παρελθόν θα πρέπει να θεωρείται ο Ντιβόκ Οριγκί από τη Λίβερπουλ, καθώς έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την ομάδα και μάλιστα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν.

Μετά από 8 χρόνια στο Άνφιλντ, με μερικά ιστορικά γκολ, ο 27χρονος Βέλγος επιθετικός αναμένεται να κάνει ένα νέο “βήμα” στην καριέρα του και στην Ιταλία κάνουν λόγο για “κλεισμένη” μετεγγραφή στους “ροσονέρι”.

Η Μίλαν του προσφέρει τετραετές συμβόλαιο με αποδοχές της τάξης των 3,5 με 4 εκατομμυρίων ευρώ και φαίνεται ότι απομένουν μόνο τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η απόκτησή του.

