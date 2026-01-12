Αθλητικά

Ο Πέτρος Μάνταλος της ΑΕΚ μπήκε στο top50 των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στη Super League

Ανέβηκε στην 48η θέση της σχετικής λίστας ο Μάνταλος
Ο Πέτρος Μάνταλος στο Άρης - ΑΕΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ο Πέτρος Μάνταλος στο Άρης - ΑΕΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Πέτρος Μάνταλος δεν κατάφερε να οδηγήσει την ΑΕΚ στη νίκη επί του Άρη για τη 16η αγωνιστική της Super League, αλλά ο ίδιος “έπιασε” ένα ακόμη ορόσημο στη καριέρα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με τη 287η συμμετοχή του με τη φανέλα της ΑΕΚ στη Super League (έχει και 81 με την Ξάνθη), ο Πέτρος Μάνταλος βρέθηκε στην 48η θέση των ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες συμμετοχές, στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ είναι πλέον στην ίδια θέση τους Τάκη Χατζηιωάννου, Βασίλη Σιώκο και Γιάννη Καλιτζάκη, ενώ στην κορυφή βρίσκεται πάντα, ο Μίμης Δομάζος, έχοντας αγωνιστεί σε 536 παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στην Α’ Εθνική

