Ο Πούλισικ πανηγύρισε με τον χορό του Ντόναλντ Τραμπ το γκολ που σημείωσε στο ΗΠΑ – Τζαμάικα

Οι ΗΠΑ πανηγύρισαν την πρόκριση τους στα προημιτελικά του Concacaf Nations League μετά τη νίκη με 4-2 επί της Τζαμάικα, με τον Κρίστιαν Πούλισικ να τραβάει τα βλέμματα πάνω του με το γκολ που σημείωσε αλλά κυρίως με τον χορό του Ντόναλντ Τραμπ που χόρεψε στον πανηγυρισμό του.

Οι ΗΠΑ τσέκαραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Concacaf Nations League με δύο νίκες κόντρα στη Τζαμάικα. Το σύνολο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο επικράτησε με 4-2 στο δεύτερο παιχνίδι, με τον Πούλισικ να δίνει σόου μετά το πρώτο γκολ που σημείωσε.

Ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής της Μίλαν άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό και επέλεξε να το πανηγυρίσει με τον χορό του Ντόναλντ Τραμπ, που τον έκανε viral κατά την προεκλογική περίοδο.

Christian Pulisic just did the Trump dance after scoring a goal 😭 pic.twitter.com/N1mlGPs9o5