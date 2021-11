Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάρκους Ράσφορντ, παρασημοφορήθηκε την Τρίτη (9/11) ως «Μέλος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας» (Member of Order of the British Empire) από τον Δούκα του Κέιμπριτζ, πρίγκιπα Γουίλιαμ, στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Ο 24χρονος διεθνής στράικερ, Μαρκους Ράσφορντ, βραβεύτηκε για το κοινωνικό του έργο, τη βοήθεια “ευάλωτων” παιδιών με την εκστρατεία του κατά της παιδικής φτώχιας στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας αφιέρωσε το βραβείο στη μητέρα του, Μέλανι, η οποία τον συνόδευσε στην τιμητική τελετή…

An honour to spend the morning with you @KensingtonRoyal thank you for making the day so special for me and mum 🎖 very proud https://t.co/BqpYrttK80