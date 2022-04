Ο Ιβάν Ράκιτιτς δεν χάλασε το χατίρι στους φίλους της Μπαρτσελόνα που του ζήτησαν τα ρούχα του μετά το τέλος του αγώνα των Καταλανών με τη Σεβίλλη στη Βαρκελώνη.

Ο Ιβάν Ράκιτιτς, ο οποίος αγωνίστηκε για μα εξαετία από το 2014 μέχρι το 2020 με την Μπαρτσελόνα, βρέθηκε αντίπαλος με τους Καταλανούς στο παιχνίδι της Σεβίλλης με τους “μπλαουγκράνα”.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κροάτης μέσος δέχτηκε… επίθεση αγάπης από τους φίλους της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι εκτός από φωτογραφίες και αυτόγραφα, του ζήτησαν και τα… ρούχα του.

Ο Ράκιτιτς δεν τους χάλασε το χατίρι, δίνοντας τους μέχρι και το σορτσάκι του!

Ivan Rakitic gave it all to the fans, literally 😂 pic.twitter.com/6DHtSxVxOb