Χιλιάδες άνθρωποι έδωσαν το “παρών” στη συναυλία των Coldplay στην Ελβετία, αλλά ήταν ο Ρότζερ Φέντερερ αυτός που κέρδισε το μεγαλύτερο χειροκρότημα.

Ο Φέντερερ έχει αποσυρθεί πλέον από την ενεργό δράση στο τένις, αλλά ως ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία της Ελβετίας, λατρεύεται σαν… θεός από τους συμπατριώτες του.

Το γνωστό συγκρότημα των Coldplay του ζήτησε έτσι να ανέβει στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στη Ζυρίχη και να παίξει μαρακές, γεγονός που προκάλεσε… παροξυσμό στον κόσμο.

Roger Federer on stage with Coldplay in Zurich. Superstar. pic.twitter.com/4KOWBpyJbq