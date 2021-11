Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε τη συντριβή με τη Γουότφορντ με 4-1, με τη διοίκηση των “κόκκινων διαβόλων” να απομακρύνει τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Νορβηγός τεχνικός βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (21/11) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Κάρινγκτον, προκειμένου να μαζέψει τα πράγματα του και να αποχαιρετήσει τους παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Κατά την αποχώρηση του, μία μερίδα φιλάθλων της ομάδας περίμενε τον Σόλσκιερ έξω από το προπονητικό κέντρο και τον αποχαιρέτησε, ευχαριστώντας τον για όσα πρόσφερε στην ομάδα.

«Ήταν τιμή μου που δούλεψα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», τους είπε ο Σόλσκιερ, ο οποίος βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

