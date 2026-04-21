Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Πάτρικ Κρίπσον στην πρεμιέρα του τουρνουά της Μαδρίτης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρει στην πρεμιέρα του 1000ιού της Μαδρίτης τον Αμερικανό Πάτρικ Κρίπσον, που είναι στο νούμερο 90 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Κρίπσον θα γίνει την Πέμπτη (23/04/26) και ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης τον Μπούμπλικ που είναι 8ος στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Κρίπσον βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφαία θέση της καριέρας του σε αντίθεση με τον Έλληνα τενίστα που είναι σε συνεχή πτώση και πρόσφατα έπεσε στο νούμερο 80 της ATP.

Ο Τσιτσιπάς σε δύο εβδομάδες έχει κατρακυλήσει στην παγκόσμια κατάταξη και καλείται να πάρει νίκες στα τουρνουά που ακολουθούν αν θέλει να αποφύγει να βρεθεί εκτός του top 100.