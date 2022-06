Η Άστον Βίλα εμφανίζεται ως φαβορί για την απόκτηση του Λουίς Σουάρες, εξαιτίας του πρώην συμπαίκτη του και νυν προπονητή της, Στίβεν Τζέραρντ.

Οι δυο τους συνυπήρξαν στη Λίβερπουλ και η επιθυμία του Ουρουγουανού επιθετικού να αγωνιστεί ξανά στην Premier League φαίνεται ότι θα τους φέρει ξανά στην ίδια ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σουάρες έμεινε ελεύθερος από την Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά από μία κακή σεζόν στην Ισπανία, αλλά στα 35 του χρόνια είχε πλήθος προτάσεων για τη συνέχεια της καριέρας του. Στην Αγγλία αναφέρουν όμως ότι η Άστον Βίλα του προσέφερε “κλειστό” διετές συμβόλαιο και βρίσκεται κοντά στο να τον πείσει να φορέσει τη φανέλα τη νέα σεζόν.

🚨#EXCL Aston Villa intends to offer Luis Suarez a contract until 2024.



⌛The Uruguayan star is excited to return to the Premier League. 🇺🇾 #AVFC https://t.co/iUcqMbHfWW pic.twitter.com/K3yuf76S4p