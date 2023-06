Ο θρύλος του NFL, Τομ Μπρέιντι, βρίσκεται στην Ελλάδα με τα τρία παιδιά του και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές του.

Ο Τομ Μπρέιντι επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές του, με τον 45χρονο αθλητή να βρίσκεται στη χώρα μας μαζί με τα τρία του παιδιά. Τα δύο που απέκτησε με το σούπερ μόντελ Ζιζέλ Μπούντχεν (με την οποία χώρισαν πρόσφατα) και το μεγαλύτερο, από τον πρώτο του γάμο με την ηθοποιό Μπρίτζετ Μόιναχαν.

Ο θρύλος του NFL απόλαυσε κάποια θαλάσσια σπορ, ενώ σε βίντεο που κυκλοφορούν, ο Τομ Μπρέιντι βούτηξε στη θάλασσα από το πολυτελές σκάφος του.

Jack, Benjamin and Vivian having some fun on the handheld jet skis in Greece 🇬🇷



