Ο Κώστας Τσιμίκας βρέθηκε για πρώτη φορά στον πάγκο της Λίβερπουλ για το ντέρμπι με την Τσέλσι στην Premier League κι έζησε έντονα το παιχνίδι, παρότι δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά από τον Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ ήταν από την αρχή του αγώνα δίπλα στο έτερο μετεγγραφικό απόκτημα της Λίβερπουλ, τον Βραζιλιάνο Τιάγκο, με τον δεύτερο όμως να κάνει και το ντεμπούτο του με τους “κόκκινους”.

Αντίθετα, ο Τσιμίκας σηκώθηκε για “ζέσταμα”, αλλά ο Κλοπ δεν τον πέρασε στο ματς στην πρώτη του παρουσία στη 18άδα της ομάδας. Ακόμη κι έτσι όμως, έκανε αισθητή την παρουσία του στον πάγκο, εμψυχώνοντας τους συμπαίκτες του, πανηγυρίζοντας, αλλά και… φωνάζοντας για την αποβολή του Κρίστενσεν.

All smiles from the new Red 😄#CHELIV pic.twitter.com/4boMtErDlN