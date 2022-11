Στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Μπαχτσεσεχίρ θα αγωνιστεί ο Τζέιμς Γκιστ. Ο 36χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε στην τουρκική ομάδα, η οποία αγωνίζεται στο Basketball Champions League.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Τζέιμς Γκιστ, επιστρέφει στη δράση μετά το πέρασμα του από τη Βιλερμπάν, με την οποία κατέκτησε το γαλλικό πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός ψηλός μετράει μέσο όρο 8,4 πόντους, 4,1 ριμπάουντ, 0,8 κλεψίματα και 0,6 τάπες στην καριέρα του στην Euroleague.

✅ James Gist, Bahçeşehir Koleji’nde!



🤝🏻 Son olarak LDLC ASVEL forması giyen ABD’li oyuncu (1986, PF/C) ile anlaşma sağladık.



🙋🏻‍♂️ Welcome to our family, James!



❤💙 #FlyHighTogether pic.twitter.com/vNz0EuAFAv