«Δεν είναι όλοι τολμηροί όσο εκείνος» αναφέρει μεταξύ άλλων ο θρύλος των Γιούτα Τζαζ και του ΝΒΑ, Τζον Στόκτον, για τον “αστέρα” των Νετς, Κάιρι Ίρβινγκ.

Στην επικαιρότητα έρχεται και πάλι ο Τζον Στόκτον, μετά την παρουσία του σε ντοκιμαντέρ που προωθούσε την ιδέα της άρνησης στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Ο Hall of Famer και θρύλος των Γιούτα Τζαζ στήριξε ανοικτά τον Κάιρι Ίβρινγκ, για την επιλογή του να μην εμβολιαστεί για τον COVID-19, κάνοντας μάλιστα λόγο για θάρρος και περηφάνια.

«Έχεις πολλούς υποστηρικτές Κάιρι. Δεν μπορούν να σε φτάσουν όλοι τους, και δεν μπορείς να τους φτάσεις εσύ όλους, όμως υπάρχει μια πλειοψηφία εκεί έξω που σε στηρίζει. Δεν είναι όλοι τολμηροί όσο εκείνος. Είμαι περήφανος για αυτόν ως άτομο που παίρνει αυτό το είδος ατομικού ρίσκου για αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό», ανέφερε αρχικά ο 59χρονος πλέον Στόκτον, για να προσθέσει στη συνέχεια πως:

«Εγώ στη θέση του δεν υπήρχε περίπτωση να ρισκάρω για να παίξω. Ελπίζω να συμμετάσχουν και άλλοι. Και όλοι μαζί να κρατήσουμε τα χέρια και κανένας να μην παίξει».

