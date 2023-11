Ο Τζος Γκίντι των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ βρίσκεται στο “μικροσκόπιο” του NBA, μετά το σάλο που προκάλεσε μία 16χρονη κοπέλα που υποστήριξε ότι έκανε σεξ μαζί του.

Το NBA έχει ανακοινώσει ότι ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση και ο Γκίντι συνεχίζει να αγωνίζεται στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ μέχρι να ξεκαθαρίσει το… σκάνδαλο, τον οποίο τον θέτει υπό κίνδυνο για κατηγορίες ασέλγειας σε ανήλικη κοπέλα.

Ήδη πάντως κινδυνεύει να χάσει και 40 εκατομμύρια δολάρια, αφού μία εμπορική συνεργασία που είχε με εταιρεία δημητριακών στην Αυστραλία, βρίσκεται στον “αέρα”, αφού το brand θέλει να απομακρυνθεί από τον διεθνή Αυστραλό γκαρντ, όσο “τρέχουν” οι κατηγορίες εναντίον του.

Josh Giddey is reportedly at risk of losing his $40 million sponsorship deal with Weet-Bix, an Australian cereal brand by the Sanitarium Health Food Company, amid the NBA investigation into allegations of Giddey having an inappropriate relationship with an underage girl, per… pic.twitter.com/CYarxMsmbg