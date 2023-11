Στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη θα περάσει η Ρίο Άβε, με τα πορτογαλικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι τα μέλη του συλλόγου ενέκριναν την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ομάδας, στον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα εξασφαλίσει το 80% των μετοχών της Ριο Άβε, με τον ίδιο να είναι έτοιμος να επενδύσει άμεσα 20,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το καλοκαίρι, προκειμένου να γίνουν πληρωμές σε οφειλές της ομάδας, αλλά και ενίσχυση του κλαμπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόεδρος της Ρίο Άβε, Αλεξαντρίνα Κρουζ, παρουσίασε στα μέλη του συλλόγου την πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη λεπτομερώς, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα εκείνα να συμφωνήσουν στην πώληση της ομάδας.

Αυτό άλλωστε φανερώνουν και οι 555 ψήφοι υπέρ και μόλις 21 κατά(υπήρχαν και 20 αποχές) με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού μετά την Νότιγχαμ Φόρεστ, να αποκτά τα ηνία και άλλου ποδοσφαιρικού κλαμπ στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

