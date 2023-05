Η Premier League ολοκληρώθηκε, η Νότιγχαμ Φόρεστ παρέμεινε στη “μεγάλη” κατηγορία και ο Βαγγέλης Μαρινάκης πανηγύρισε δίπλα στους παίκτες της ομάδας του.

Το φινάλε της Premier League ήταν ήρεμο και χαρούμενο για την Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έχοντας κερδίσει την παραμονή στην κατηγορία από τη νίκη κόντρα στην Άρσεναλ, το 1-1 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας -για την τελευταία αγωνιστική- ήταν κάτι το… διαδικαστικό.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν στο γήπεδο και στο φινάλε του αγώνα κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο παρέα με τον Κούλη Δουρέκα και τους συνεργάτες του. Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ αγκάλιασε τους παίκτες του και το τεχνικό επιτελείο, μετά και το… γλυκό φινάλε που είχε η φετινή σεζόν.

