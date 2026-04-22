Αθλητικά

Ο Βινίσιους αποδοκιμάστηκε από τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης – Ζήτησε συγγνώμη μετά το γκολ του

Χλιαρές αποδοκιμασίες και για τον Εμπαπέ στο Μπερναμπέου
Ο Βινίσιους Τζούνιορ έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών κατά την ανακοίνωση της ενδεκάδας της Ρεάλ Μαδρίτης για το παιχνίδι με την Αλαβές.

Τα αρνητικά αποτελέσματα της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν φέρει μεγάλη δυσαρέσκεια στις τάξεις των οπαδών της. Ο Βινίσιους έγινε ο κύριος αποδέκτης των αποδοκιμασιών πριν την έναρξη του νικηφόρου με 2-1 αγώνα της Βασίλισσας.

Στο 4′ όταν ο Βραζιλιάνος έχασε την μπάλα ξεκίνησαν μαζικά σφυρίγματα από τους φιλάθλους, όπως και σε κάθε επαφή του με την μπάλα, μέχρι να σκοράρει στο 50′. Μετά το γκολ του απολογήθηκε σηκώνοντας τα χέρια προς τους φιλάθλους.

 

Χλιαρές αποδοκιμασίες υπήρξαν και για τον Εμπαπέ, κάτι που προβλημάτισε τον Πέρεθ, σύμφωνα με τη Marca, καθώς θεωρεί ότι τα στατιστικά του Γάλλου απαγορεύουν οποιαδήποτε αντίδραση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
137
135
82
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo