Ο Βινίσιους αποδοκιμάστηκε από τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης – Ζήτησε συγγνώμη μετά το γκολ του

Ο Βινίσιους Τζούνιορ έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών κατά την ανακοίνωση της ενδεκάδας της Ρεάλ Μαδρίτης για το παιχνίδι με την Αλαβές.

Τα αρνητικά αποτελέσματα της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν φέρει μεγάλη δυσαρέσκεια στις τάξεις των οπαδών της. Ο Βινίσιους έγινε ο κύριος αποδέκτης των αποδοκιμασιών πριν την έναρξη του νικηφόρου με 2-1 αγώνα της Βασίλισσας.

Στο 4′ όταν ο Βραζιλιάνος έχασε την μπάλα ξεκίνησαν μαζικά σφυρίγματα από τους φιλάθλους, όπως και σε κάθε επαφή του με την μπάλα, μέχρι να σκοράρει στο 50′. Μετά το γκολ του απολογήθηκε σηκώνοντας τα χέρια προς τους φιλάθλους.

Vini Jr apologised to the fans after scoring his goal pic.twitter.com/oJweoZY6yC — WolfRMFC (@WolfRMFC) April 21, 2026

Χλιαρές αποδοκιμασίες υπήρξαν και για τον Εμπαπέ, κάτι που προβλημάτισε τον Πέρεθ, σύμφωνα με τη Marca, καθώς θεωρεί ότι τα στατιστικά του Γάλλου απαγορεύουν οποιαδήποτε αντίδραση.