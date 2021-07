Το σήριαλ με τη μετεγγραφή του Χάρι Κέιν συνεχίζεται στην Αγγλία και νέα δημοσιεύματα τον θέλουν να βρίσκεται μία “ανάσα” από τη μετακόμισή του στο Μάντσεστερ για λογαριασμό της Σίτι του Γκουαρδιόλα.

Η διοίκηση της Τότεναμ φέρεται να άλλαξε τελικά γνώμη και να έδωσε τα… χέρια με τους “Πολίτες” για την παραχώρηση του αρχηγού της Εθνικής Αγγλίας, έναντι ενός ποσού της τάξης των 187 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ίδιος ο Κέιν δε αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο ρεκόρ στη Σίτι, το οποίο και θα του αποφέρει 467.000 ευρώ την εβδομάδα, για τα επόμενα τέσσερα ή πέντε χρόνια.

