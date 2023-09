Ο Χρήστος Τζόλης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την καριέρα του στη Φορτούνα Ντίσελντορφ και πέτυχε ξανά γκολ για την ομάδα του, στη νίκη με 3-1 στην έδρα της Χάνσα Ροστόκ στην Bundesliga 2.

Με μία φοβερή προσωπική ενέργεια και άψογο τελείωμα, ο Τζόλης άνοιξε το σκορ για τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, πετυχαίνοντας το πέμπτο του γκολ σε πέντε αγώνες με τη γερμανική ομάδα.

Η Φορτούνα Ντίσελντορφ συνέχισε έτσι την… προέλασή της στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, καθώς με 13 βαθμούς σε 6 αγώνες, βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μαζί με το Αμβούργο.

CHRISTOS TZOLIS 🇬🇷(2002) OPENED THE SCORING WITH A LOVELY GOAL!!!

ÍSAK BERGMANN JÓHANNESSON 🇮🇸(2003) WITH THE ASSIST!

📽️ @alainb_parispic.twitter.com/sL0IQuUo7M