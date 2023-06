Οι Φοίνιξ Σανς έριξαν την πρώτη… βόμβα στις μετεγγραφές του NBA, αφού συμφώνησαν με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς για την απόκτηση του πρώην πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος, Μπράντλεϊ Μπιλ, μέσω ανταλλαγής.

Ο Μπράντλεϊ Μπιλ θα δημιουργήσει έτσι με φοβερή τριάδα αστέρων με τους Ντέβιν Μπούκερ και Κέβιν Ντουράντ, που μετατρέπει αυτομάτως τους Φοίνιξ Σανς σε φαβορί για τον τίτλο στο NBA.

Οι “Ήλιοι” έχασαν μάλιστα μόνο τον Λόντρι Σάμετ και τον… μονίμως τραυματία τον τελευταίο καιρό, Κρις Πολ, στην ανταλλαγή με τους Γουίζαρντς, οι οποίοι θα λάβουν επίσης μία σειρά από draft picks δευτέρου γύρου, αλλά και πολλαπλά pick swaps. Η ανταλλαγή αναμένεται όμως να έχει και συνέχεια, αφού δύσκολα θα μείνει ο Πολ στην Ουάσινγκτον.

