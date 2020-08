Οι ΗΠΑ παραμένουν σοκαρισμένες από το νέο κρούσμα αστυνομικής βίας (αστυνομικοί πυροβόλησαν πισώπλατα τον Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ) και ο αθλητισμός προσπαθεί να… βγει μπροστά. Οι Μπακς έκαναν την αρχή και ακολούθησαν κι άλλοι.

Η οργή στις ΗΠΑ… ξεχειλίζει μετά το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας εναντίον Αφροαμερικανού στο Γουισκόνσιν. Ο πυροβολισμός του Τζέικομπ Μπλέικ (7 φορές πισώπλατα) έδωσε νέα ώθηση στο κίνημα κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ που ξέσπασε μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στα τέλη Μαΐου.

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν κατέβηκαν στο Game 5 κόντρα στους Μάτζικ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αστυνομική βία, ανοίγοντας τον… Ασκό του Αιόλου. Τα παιχνίδια της Πέμπτης στο ΝΒΑ δεν πραγματοποιήθηκαν, ενώ υπήρξαν και άλλες ανάλογες κινήσεις.

Στο WNBA ο αγώνας των Ουάσινγκτον Μιστίκς με τις Ατλάντα Ντριμ ακυρώθηκε. Μάλιστα, οι πρώτες εμφανίστηκαν στο παρκέ φορώντας μπλούζες που στο μπροστινό τους μέρος είχαν από ένα γράμμα. Οι αθλήτριες κάθισαν στη σειρά κι «έφτιαξαν» το όνομα του Τζέικομπ Μπλέικ. Στο πίσω μέρος όμως υπήρχαν 7 τρύπες που… έσταζαν αίμα, παραπέμποντας στους πυροβολισμούς που δέχθηκε.

Washington Mystics players wore shirts to bring attention to Jacob Blake.



The shirts had seven dots on the back, representing the seven gunshots that police fired at Blake. pic.twitter.com/svCtf3FJ2w