Η Νιούκαστλ πέρασε πριν λίγες ημέρες οριστικά σε “χέρια” ζάμπλουτων Σαουδαράβων, οι οποίοι φέρονται όμως να έχουν σχέδια περαιτέρω επέκτασης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, οι νέοι ιδιοκτήτες των “ανθρακωρύχων” ετοιμάζουν και μία πρόταση της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, για να αποκτήσουν την Ίντερ από την οικογένεια Ζανγκ, η οποία και προχώρησε σε μεγάλες περικοπές στο μπάτζετ, τη φετινή σεζόν.

Από εκεί και πέρα, ο Σαουδάραβες φέρονται να έχουν ως στόχο και τη Μαρσέιγ στη Γαλλία, γεγονός που αναμένεται να… δοκιμάσει τα όρια της UEFA για την πολυϊδιοκτησία. Τα χρήματα όμως είναι πάρα πολλά, αφού θεωρούνται 50 φορές πιο πλούσιοι από τον Αλ Κελαϊφί της Παρί Σεν Ζερμέν.

