Ο Κέβιν Ντουράντ συμμετέχει για τρίτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την Team USA και κόντρα στην Τσεχία κατάφερε να γράψει ιστορία με την Εθνική Ομάδα της πατρίδας του.

Ο σούπερ σταρ του NBA και των Μπρούκλιν Νετς ξεπέρασε τον Καρμέλο Άντονι και βρέθηκε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών για τις ΗΠΑ σε Ολυμπιακά τουρνουά.

Ο φόργουορντ των Πόρτλαντ Μπλέιζερς είχε 336 πόντους σε 31 παιχνίδια με την Team USA, αλλά ο Ντουράντ τους ξεπέρασε σε μόλις 19 αγώνες και συνεχίζει στη διοργάνωση του Τόκιο, με τη φιλοδοξία να κατακτήσει και το τρίτο χρυσό του μετάλλιο.

