Ολυμπιακοί Αγώνες: Θυμίζει Dream Team και «τρομάζει» η προεπιλογή των ΗΠΑ (vid, pic)

Η Team USA ανακοίνωσε την προεπιλογή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με 57 παίκτες του μπάσκετ να βρίσκονται στο αρχικό πλάνο για τη σύνθεση της ομάδας.

Ανάμεσα στα ονόματα βρίσκονται και τα κορυφαία του NBA, με μία πιθανή συμμετοχή τους στη διοργάνωση να “τρομάζει” τους αντιπάλους, αλλά και να θυμίζει εποχές… Dream Team.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Στεφ Κάρι, ο Ντέμιεν Λίλαρντ, ο Καγουάι Λέοναρντ, ο Τζέιμς Χάρντεν, ο Άντον Ντέιβις, Ο Καϊρί Ίρβινγκ, ο Ζάιον Γουίλιαμσον, ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο Κρις Πολ κι ο Κέβιν Ντουράντ (αλλά και οι συμπαίκτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ) θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μία από τις κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών για το μπάσκετ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μπαμ Αντεμπάγιο, ΛαΜάρκους Όλντριτζ, Χάρισον Μπαρνς, Μπράντλεϊ Μπιλ, Ντέβιν Μπούκερ, Μάλκολμ Μπρόγκντον, Τζέιλεν Μπράουν, Τζίμι Μπάτλερ, Μάικ Κόνλεϊ, Στεφ Κάρι, Άντονι Ντέιβις, ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν, Αντρέ Ντράμοντ, Κέβιν Ντουράντ, Πολ Τζορτζ, Ντρέιμοντ Γκριν, Τζέιμς Χάρντεν, Μοντρέτζλ Χάρελ, Τζο Χάρις, Τομπάιας Χάρις, Γκόρντον Χέιγουορντ, Ντουάιτ Χάουαρντ, Μπράντον Ίνγκραμ, Κάιρι Ίρβινγκ, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κάιλ Κούζμα, Κέβιν Λοβ, Κάιλ Λάουρι, Τζαβέιλ ΜακΓκι, Κρις Μίντλετον, Ντόνοβαν Μίτσελ, Βίκτορ Ολαντίπο, Κρις Πολ, Μέισον Πλάμλι, Τζέισον Τέιτουμ, Μάιλς Τέρνερ, Κέμπα Ουόκερ, Ράσελ Ουέστμπρουκ, Ντέρικ Ουάιτ, Τζάρετ Άλεν, Έρικ Γκόρντον, Τζεράμι Γκραντ, Μπλέικ Γκρίφιν, Τζρου Χόλιντεϊ, ΝτεΆντρε Τζόρνταν, Ζακ ΛαΒίν, Τζούλιους Ραντλ, Ντάνκαν Ρόμπινσον, Μίτσελ Ρόμπινσον, Φρεντ ΒανΒλιτ, Τζον Ουόλ, Ζάιον Ουίλιαμσον, Κρίστιαν Γουντ, Τρε Γιανγκ, Ντέμιεν Λίλαρντ, Καγουάι Λέοναρντ.

