Με μια ανάρτηση στα… ερυθρόλευκα social media, η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε στους ποδοσφαιρόφιλους την τρίτη εμφάνιση που θα φοράνε οι παίκτες της ομάδας, τη σεζόν 2021/22.

Ο Ολυμπιακός εμφάνισε την Τετάρτη (22.09.2021) στο… κοινό του, την τρίτη του εμφάνιση για τη φετινή σεζόν (σ.σ. μια εκ των δυο εναλλακτικών του).

Το γκρι είναι το χρώμα που κυριαρχεί, με τους Ρόνι Λόπες, Λαλά, Καρμπόβνικ και Κινκουέ να παίρνουν το ρόλο των μοντέλων, στο ποστάρισμα των Πειραιωτών.

Φοράμε την ολοκαίνουργια 3η μας εμφάνιση και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε! / We put on our brand new 3rd kit and keep on dreaming! 🔴⚪ #Olympiacos #WeKeepOnDreaming #adidasfootball #adidasgr #createdwithadidas @adidasfootball pic.twitter.com/sHF2GJJ4ee