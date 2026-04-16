Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο: Με Φουρνιέ αλλά χωρίς Νιλικίνα η δωδεκάδα των Πειραιωτών για το ματς της Euroleague

Να κλειδώσουν την πρωτιά θα ψάξουν οι ερυθρόλευκοι στο ΣΕΦ
Ο Εβάν Φουρνιέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στην τελευταία αγωνιστική της Euroleague με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει κανονικά στη διάθεσή του, τον Εβάν Φουρνιέ.

Εκτός δωδεκάδας για τον Ολυμπιακό για το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο έμειναν οι Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Φαλ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Πίτερς, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.

Το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο για να στηρίξει τους παίκτες του Ολυμπιακού να πάρουν τη νίκη που θα φέρει την ομάδα τους στην πρώτη θέση της regular season της Euroleague, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν το αποτέλεσμα στο ματς της Βαλένθια. 

