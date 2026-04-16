Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο: Sold out το παιχνίδι της Euroleague στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες (16/04/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) την Αρμάνι Μιλάνο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague, με το ματς να είναι sold out.

Παρότι ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague, με νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο θα κατακτήσει και την πρώτη θέση, γεγονός που θα φέρει μαζικά τους οπαδούς του στο ΣΕΦ.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν μάλιστα ήδη ότι έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια του αγώνα και το ΣΕΦ θα είναι για μία ακόμη φορά φέτος κατάμεστο, για την ομάδα του Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός θέλει να πανηγυρίσει με τους οπαδούς του την πρωτιά στη Euroleague.