Λίγες ώρες πριν από τον πρώτο τελικό της Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι Ιταλοί έριξαν μία μεταγραφική βόμβα.

Σύμφωνα με τη Repubblica, o Nίκολα Μιλουτίνοφ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να επιστρέψει στο ΣΕΦ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σέρβος σέντερ έχει συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ωστόσο δεν θα συνεχίσει στη ρωσική ομάδα μετά τα όσα έχουν ακολουθήσει με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κι έτσι αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Το όνομα του έχει παίξει δυνατά για τη Βίρτους Μπολόνια, ωστόσο οι Ιταλοί τον φέρνουν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες θα βγουν στην αγορά για σέντερ, μιας και ο Χασάν Μάρτιν δύσκολα θα συνεχίσει στο λιμάνι, ωστόσο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι πιθανό να κινηθεί για την απόκτηση ενός πιο αθλητικού σέντερ που να ταιριάζει καλύτερα με τον Μουστάφα Φαλ.

Nikola Milutinov close to a deal with Olympiacos as reported by Italian newspaper Repubblica.



Virtus Bologna, for me, is always a possibility for Cska big man.



As we say in Italy: «Chi vivrà vedrà».