Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο φαίνεται πως τις τελευταίες ώρες κάνει… ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Μετά την περίπτωση του αμυντικού χαφ της Κορίνθιανς, Φαούστο Βέρα, ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρεται σε αυτή του Τσικίνιο της Μπενφίκα.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως τα είχε βρει σε όλα με τον Τσικίνιο, προκειμένου να τον αποκτήσει ως ελεύθερο το καλοκαίρι, αλλά σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, συμφώνησε με την Μπενφίκα για να τον πάρει από τώρα!

Βάσει των όσων αναφέρονται, οι Πειραιώτες θα αφήσουν ένα ποσοστό μεταπώλησης στους Πορτογάλους, ώστε να προσθέσουν άμεσα στο ρόστερ τους τον έμπειρο μέσο.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα, ο Ρομάνο ανέφερε πως ο Ολυμπιακός έκανε επίσημη πρόταση στην Κορίνθιανς για τον 23χρονο αμυντικό χαφ της, Φαούστο Βέρα.

Understand Ciquinho will leave Benfica with immediate effect to join Olympiacos.



Decision made as he agreed free agent deal for July… but it will happen now.



Olympiacos are prepared to leave future sale percentage to Benfica in order to have Ciquinho in January. pic.twitter.com/qv8v0j7hDi