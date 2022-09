Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι κατέληξε στον Μίτσελ για τη διαδοχή του Κάρλος Κορμπεράν στη θέση του προπονητή, καθώς “χάλασαν” και οι διαπραγματεύσεις του με τον Λοράν Μπλαν.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε επαφές με τρεις τέσσερις προπονητές για τον πάγκο της ομάδας και ανάμεσά τους εμφανιζόταν και ο πρώην προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν και της Εθνικής Γαλλίας, Λοράν Μπλάν.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από το εξωτερικό όμως, ο Γάλλος τεχνικός αρνήθηκε την πρόταση των Πειραιωτών, αφού ήθελε κλειστό τριετές συμβόλαιο, κάτι που δεν ήταν διατεθειμένος να του προσφέρει ο Ολυμπιακός.

