Ο Ολυμπιακός σήκωσε μέσα στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το 47ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και το.. γιόρτασε με μια εντυπωσιακή φιέστα.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την πρώτη θέση της Superleague 1 και στη σεζόν 2021-22, πανηγυρίζοντας το τρίτο συνεχόμενο και 47ο συνολικά πρωτάθλημα της ιστορίας του. Λίγο μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ (το τελευταίο φετινό εντός έδρας ματς) ακολούθησε η… ερυθρόλευκη γιορτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες δεν είναι αντίπαλο τη φετινή σεζόν και παρά τη μέτρια παρουσία τους στα play off, εξασφάλισαν τον τίτλο με μεγάλη διαφορά από τους διώκτες του. Έτσι, το βράδυ του Σαββάτου (14.05.2022) ήταν η ώρα για τη μεγάλη φιέστα, αυτή τη φορά με οπαδούς στην κερκίδα, μετά από δύο χρόνια κορονοϊού.

Η 47η… κούπα υψώθηκε στον ουρανό του «Γ. Καραϊσκάκης», με τα βεγγαλικά να κάνουν τη νύχτα – μέρα και τον κόσμο να “αποθεώνει” την αγαπημένη του ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προχωράμε δυνατά», είπε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πριν υποδεχθεί στον αγωνιστικό χώρο τον Πέδρο Μαρτίνς και τους παίκτες του, για την απονομή.

Άπαντες παρέλαβαν τα μετάλλιά τους, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης και Αβραάμ Παπαδόπουλος σήκωσαν υπό τους ήχους του We Are The Champions το 47ο πρωτάθλημα. Ακολούθησε ο γύρος του θριάμβου και νέος κύκλος κύκλος βεγγαλικών, για να ολοκληρωθεί η ερυθρόλευκη γιορτή.

Να αναφέρουμε ότι η φιέστα του Ολυμπιακού ξεκίνησε με την “παρέλαση” όλων των τροπαίων του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο των 46 τροπαίων του Ολυμπιακού -χωρίς το φετινό- για να μπει στη συνέχεια η ακαδημία του Ολυμπιακού (πρωταθλήτρια στην Κ15 της Superleague 1) και συνεχίστηκε με ένα αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη και να συνεχιστεί με την είσοδο της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού (back to back κατάκτηση της Euroleague).

Παρακολουθήσατε LIVE τη φιέστα του Ολυμπιακού