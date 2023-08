Για μια ακόμα φορά στην καριέρα του, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης θα δοκιμάσει τις… δυνάμεις του εκτός συνόρων. Ανακοινώθηκε η μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό στη Χέρτα Βερολίνου.

Παίκτης της Χέρτα Βερολίνου είναι με κάθε επισημότητα ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Τόσο η γερμανική ομάδα, όσο και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσαν την μετακίνηση του παίκτη.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον 30χρονο μέσο έπειτα από εννέα χρόνια (με ενδιάμεσο σταθμό τη Νότιγχαμ Φόρεστ τη σεζόν 2017-18). «Για μένα η μετακόμιση στη Γερμανία ήταν ένα μεγάλο όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα μπορέσω να δείξω τι μπορώ να κάνω στη Χέρτα», ανέφερε ο διεθνής άσος, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2025 με την ομάδα που αγωνίζεται στη 2η κατηγορία της Γερμανίας.

Ο Έλληνας διεθνής μέσος φόρεσε 226 φορές τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετρώντας 14 γκολ και 16 ασίστ. Η Χέρτα θα αποτελέσει τον 5ο σταθμό τις καριέρας του, αφού ο Μπουχαλάκης έχει φορέσει τις φανέλες των Εργοτέλη, Νότιγχαμ Φόρεστ και Κόνιασπορ.

