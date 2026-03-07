Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Μουζακίτης στο στόχαστρο της Παρί Σεν Ζερμέν

Ο αθλητικός διευθυντής, Λούις Κάμπος, θέλει τον Έλληνα μέσο στη γαλλική ομάδα
Ο Μουζακίτης
Ο Μουζακίτης με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει να κεντρίζει το ενδιαφέρον κορυφαίων ομάδων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού και αυτή τη φορά η Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται να τον έχει στη μεταγραφική της λιστα.

Ο αθλητικός διευθυντής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λούις Κάμπος,έχει εντυπωσιαστεί με την εκρηκτικότητα και την αντίληψη του Χρήστου Μουζακίτη και είναι πιθανό το καλοκαίρι να κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτησή του, σύμφωνα με την «sport.fr».

Ο Έλληνας χαφ τη φετινή σεζόν έχει 32 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα, έχοντας δώσει 3 ασίστ και η κάτοχος του Champions League ενδιαφέρεται να τον κάνει δικό της για να καλύψει μία από τις θέσεις 6-8 στο ρόστερ της.

 

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στο ΣΕΦ για να δει από κοντά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, μαζί με τον Μπάμπη Κωστούλα και τον προπονητή του στους Πειραιώτες, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. 

