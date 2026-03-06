Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Μεντιλίμπαρ, Μουζακίτης και Κωστούλας βρέθηκαν στο ΣΕΦ για το ντέρμπι της Euroleague

«Σύσσωμος» ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ο Μεντιλίμπαρ
Ο Μεντιλίμπαρ στο ΣΕΦ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague και στο ΣΕΦ υπάρχει και… εκπροσώπηση από την ομάδα του ποδοσφαίρου των Πειραιωτών.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε για μία ακόμη φορά θέση στην κερκίδα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Euroleague, ενώ η κάμερα “έπιασε” και τον Χρήστο Μουζακίτη.

Στο γήπεδο βρέθηκε όμως και ο πρώην παίκτης των Πειραιωτών και πλέον της Μπράιτον στην Premier League, Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος και είναι εδώ και λίγες ημέρες στην Ελλάδα.

Κωστούλας και Μουζακίτης έχουν αναδειχθεί από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού.

