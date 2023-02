Ο Μιχάλης Λούντζης έκανε ένα εκπληκτικό ματς στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αναντολού Εφές και συγκέντρωσε την… αγάπη των συμπαικτών του, στα αποδυτήρια του ΣΕΦ.

Στην βραδιά καριέρας του Μιχάλη Λούντζη, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Αναντολού Εφές με 76-70 και παρέμεινε στο ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.

Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ είχε 13π. και 7 ριμπάουντ βγάζοντας “μεγάλες” άμυνες κόντρα στον Σέιν Λάρκιν και κερδίζοντας το χειροκρότημα των φίλων του Ολυμπιακού.

Λίγα λεπτά μετά το σφύριγμα της λήξης, ο Μιχάλης Λούντζης δέχθηκε ένα… ομαδικό φατούρο στα αποδυτήρια των Πειραιωτών και φυσικά αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του.

