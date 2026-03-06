Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός live για την 30η αγωνιστική της Euroleague

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούονται στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague. Οι λαβωμένοι Πειραιώτες θέλουν να κάνουν σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, ενώ οι πράσινοι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο, μετά τις εκτός προγράμματος ήττες.
Ο Ολυμπιακός έχει 18, ο Παναθηναϊκός έχει επτά νίκες. Οι Πειραιώτες τρέχουν σερί 10 νικών στη Euroleague, η τελευταία φορά που νίκησαν οι πράσινοι ήταν τον Φεβρουάριο του 2021
Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου
Νιλικίνα, Γουορντ, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα
Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, μιας και είναι στην 10η θέση και δίνει μάχη για την είσοδο στα πλέι οφ
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 18-10, ενώ οι «πράσινοι» βρίσκονται στο 16-13
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague