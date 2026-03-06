Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός live για την 30η αγωνιστική της Euroleague

Ελληνικός εμφύλιος στην Euroleague με τεράστιο βαθμολογικό κίνητρο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Euroleague
30η αγωνιστική
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούονται στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague. Οι λαβωμένοι Πειραιώτες θέλουν να κάνουν σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, ενώ οι πράσινοι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο, μετά τις εκτός προγράμματος ήττες.

21:05 | 06.03.2026
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:04 | 06.03.2026
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:03 | 06.03.2026
Στο παρκέ οι δύο ομάδες
21:01 | 06.03.2026
Η επική μπλούζα ενός οπαδού του Ολυμπιακού με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
21:01 | 06.03.2026
Ο Λεσόρ πήγε στο ΣΕΦ με φούτερ της Θύρας 13
Ο Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ με φούτερ της Θύρας 13 στο ΣΕΦ: Μακάρι να μπορούσα να παίξω, αλλά δεν είμαι στο 100%
Ο Γάλλος σέντερ έμεινε εκτός πράσινης δωδεκάδας για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
20:59 | 06.03.2026
20:58 | 06.03.2026
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν παίξει 25 φορές στη σύγχρονη Euroleague, από το 2000 κι έπειτα δηλαδή

Ο Ολυμπιακός έχει 18, ο Παναθηναϊκός έχει επτά νίκες. Οι Πειραιώτες τρέχουν σερί 10 νικών στη Euroleague, η τελευταία φορά που νίκησαν οι πράσινοι ήταν τον Φεβρουάριο του 2021

 

20:58 | 06.03.2026
Ο Ματίας Λεσόρ
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Χωρίς Ματίας Λεσόρ οι «πράσινοι», εκτός 12άδας ο Μόντε Μόρις για τους Πειραιώτες
Γνωστοί έγιναν οι παίκτες που θα αγωνιστούν στο ντέρμπι του ΣΕΦ
20:58 | 06.03.2026
Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις
Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις πήγε μόνος του στο ΣΕΦ τρεις ώρες πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Νωρίτερα από την αποστολή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, ο Αμερικανός φόργουορντ των «πρασίνων»
20:58 | 06.03.2026
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός live για την 30η αγωνιστική της Euroleague
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Με προστατευτικό ο πάγκος των «πρασίνων» στο ΣΕΦ
Έξτρα μέτρα ασφαλείας από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ
20:57 | 06.03.2026
Χωρίς Λεσόρ η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου

20:56 | 06.03.2026
Λαβωμένος ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι. Νοκ άουτ οι Γουόκαπ, Βεζένκοφ και Μόρις

Νιλικίνα, Γουορντ, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα

20:55 | 06.03.2026
Ο Ολυμπιακός είναι πιο άνετος βαθμολογικά και παλεύει για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, μιας και είναι στην 10η θέση και δίνει μάχη για την είσοδο στα πλέι οφ

20:54 | 06.03.2026
Πρόκειται για έναν ελληνικό εμφύλιο με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 18-10, ενώ οι «πράσινοι» βρίσκονται στο 16-13
 

20:54 | 06.03.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague

