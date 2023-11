Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα τον ΠΑΟΚ για τη 10η αγωνιστική της Super League 1 και οι δύο ομάδες ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες τους για την αναμέτρηση.

Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ έχει επιλέξει τρεις μέσους για τον Ολυμπιακό, με Χέσε, Καμαρά και Αλεξανδρόπουλο, ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ έχει επιλέξει τους Τάισον και Τόμας στην επίθεσή του και «10άρι» τον Μουργκ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Κίνι, Ρέτσος, Πορόσο, Ροντινέι, Χέσε, Καμαρά, Αλεξανδρόπουλος, Φορτούνης, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

