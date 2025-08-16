Ολυμπιακός: Πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ταλίς Ενρίκε αποκαλύπτουν στη Βραζιλία

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω μεσοεπιθετικά και στη Βραζιλία υποστηρίζουν ότι έχει ήδη κινηθεί για την απόκτηση του Ταλίς Ενρίκε από την Παλμέιρας.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο ρεπόρτερ Βενέ Κασαγκράντε, ο Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ στην Παλμέιρας και “πιέζει” τη βραζιλιάνικη ομάδα, για να κάνει δικό του τον Ταλίς Ενρίκε.

Ο 20χρονος επιθετικός, που αγωνίζεται και στα πλάγια, ξεχώρισε στην ομάδα κάτω των 20 ετών της Παλμέιρας και πέρυσι “μέτρησε” 13 συμμετοχές με 2 γκολ στην πρώτη ομάδα, με αποτέλεσμα να θεωρείται πλέον από τα μεγάλα ταλέντα της ομάδας του.

Ο Ολυμπιακός εξετάζει πάντως κι άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυσή του.