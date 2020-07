View this post on Instagram

Είναι κάποιες στιγμές στην ζωή που τις ονειρεύεσαι, δουλεύεις σκληρά και δίνεις μάχες για να τις φτάσεις… Σήμερα είναι μια ιδιαιτέρως σημαντική στιγμή για μένα, επέστρεψα στον Ολυμπιακό, στο «σπίτι» μου … Ανυπομονώ να κάνουμε ξανά το απίθανο να μοιάζει πιθανό! Δουλειά και τα υπόλοιπα στο γήπεδο …