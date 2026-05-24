Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 Τελικό: Πρωταθλητές Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία τους οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από ένα ιστορικό τελικό στο T-Center της Αθήνας
Ο Βεζένκοφ
Τελικός Final Four Euroleague
Telekom Center
92 - 85
Τελικό σκορ
Ο Βεζένκοφ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Ο Ολυμπιακός “σκότωσε” τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο Telekom Center Athens και κατέκτησε το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης στο Final Four της Euroleague.

23:11 | 24.05.2026
23:11 | 24.05.2026
Το πάρτι θα συνεχιστεί πλέον στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα!
23:10 | 24.05.2026

Ο Ολυμπιακός άντεξε στο "θρίλερ" με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν τρομερό τελικό σε Final Four της Euroleague και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του

23:10 | 24.05.2026
Στην κορυφή της Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του!
23:09 | 24.05.2026
Θρυλική νίκη για τον Ολυμπιακό!
23:09 | 24.05.2026
Τελικό σκορ: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 92-85
23:09 | 24.05.2026

92-85 με 2/2 βολές του Πίτερς

23:08 | 24.05.2026

Βολές για τον Πίτερς, αλλά απομένουν μόλις 1,9 δευτερόλεπτα

23:08 | 24.05.2026
Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης!
23:07 | 24.05.2026
Άστοχος ο Καμπάτσο!
23:06 | 24.05.2026

Ο Ολυμπιακός ήταν ένα ριμπάουντ μακριά από τη νίκη, αλλά παρότι το έχασε, παραμένει "αγκαλιά" με τον τίτλο

23:06 | 24.05.2026
Τάιμ άουτ από τη Ρεάλ
23:06 | 24.05.2026

90-85 με 2/2 του Πίτερς για τον Ολυμπιακό

23:05 | 24.05.2026

Στις βολές τώρα ο Πίτερς για τον Ολυμπιακό με 11' για τη λήξη

23:05 | 24.05.2026

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε και το ριμπάουντ, αλλά ο Φελίζ αστόχησε σε τρίποντο ισοφάρισης!

23:04 | 24.05.2026

88-85 με 2/3 βολές του Καμπάτσο

23:04 | 24.05.2026

19 δευτερόλεπτα για τη λήξη, με τον Ολυμπιακό να παίζει με τη φωτιά

23:04 | 24.05.2026

Ριμπάουντ και τρεις βολές για τον Καμπάτσο!

23:03 | 24.05.2026

88-83 με 1/2 βολές του Λάιλς, που έχασε επίτηδες τη βολή

23:03 | 24.05.2026

Και δεύτερο λάθος από τον Ολυμπιακό με τον Λάιλς να πηγαίνει στις βολές

23:02 | 24.05.2026

88-82 με τον Λάιλς μετά από λάθος του Ολυμπιακού στο ριμπάουντ

23:02 | 24.05.2026

88-80 με 2/2 βολές και πάλι από τον Γάλλο

23:01 | 24.05.2026

Βολές για τον Φουρνιέ με 36'' για τη λήξη

23:00 | 24.05.2026
Νέο τάιμ άουτ για τη Ρεάλ
22:59 | 24.05.2026

Άστοχος ξανά ο Χεζόνια και 42'' για το φινάλε του αγώνα

22:58 | 24.05.2026

86-80 με 2/2 από τον Φουρνιέ 56 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα

22:58 | 24.05.2026
Τάιμ άουτ από τη Ρεάλ
22:57 | 24.05.2026

Φάουλ και βολές κερδίζει τώρα ο Φουρνιέ

22:56 | 24.05.2026

Άστοχος ο Χεζόνια με 1 λεπτό για το φινάλε του αγώνα

22:56 | 24.05.2026

84-80 με 2/2 βολές του Αμερικανού γκαρντ του Ολυμπιακού

22:55 | 24.05.2026

4ο φάουλ του Καμπάτσο και βολές για τον Γουόκαπ

22:55 | 24.05.2026

Για τον Ολυμπιακό η μπάλα

22:54 | 24.05.2026

Στο video οι διαιτητές για μία κατοχή της μπάλας

22:53 | 24.05.2026
1 και 22'' για το φινάλε του τελικού
22:53 | 24.05.2026

82-80 με κάρφωμα του Τζόουνς μετά από επιθετικό ριμπάουντ για τον Ολυμπιακό

22:53 | 24.05.2026
2 λεπτά για το τέλος του αγώνα
22:52 | 24.05.2026

80-80 με μακρινό τρίποντο του Χεζόνια

22:52 | 24.05.2026

80-77 με φοβερό καλάθι του Πίτερς για τον Ολυμπιακό

22:51 | 24.05.2026

78-77 με τον Ντεκ για τη Ρεάλ Μαδρίτης

22:50 | 24.05.2026

78-75 με 2/2 βολές του Τζόουνς για τον Ολυμπιακό

22:49 | 24.05.2026

76-75 με 2/2 βολές του Φελίζ

22:49 | 24.05.2026
3,5 λεπτά για το τέλος του αγώνα
22:48 | 24.05.2026

76-73 με τον Φουρνιέ αυξάνει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός

22:46 | 24.05.2026

74-73 με καλάθι και φάουλ του Φελίζ, έχασε τη βολή ο Δομινικανός

22:42 | 24.05.2026
73-71 με τρίποντο του Βεζένκοφ!!!
22:42 | 24.05.2026

70-71 από τον Χεζόνια

22:41 | 24.05.2026

70-69 από τον Βεζένκοφ

22:41 | 24.05.2026
Έξι λεπτά ακόμα για το τέλος του τελικού
22:36 | 24.05.2026

68-69 με 1/2 βολές του Μαλεντόν

22:34 | 24.05.2026

68-68 με 1/2 βολές του Βεζένκοφ

22:34 | 24.05.2026

67-68 με τρίποντο του Μαλεντόν

22:34 | 24.05.2026

Μπροστά ο Ολυμπιακός

22:32 | 24.05.2026
67-65 με ΤΡΙΠΟΝΤΟ του Τζόσεφ!!
22:31 | 24.05.2026

64-65 με τρίποντο του Φουρνιέ

22:31 | 24.05.2026

Νέο λάθος από τον Φουρνιέ

22:31 | 24.05.2026

Ο Μπαρτζώκας επιστρατεύει τον Ταϊρίκ Τζόουνς

22:31 | 24.05.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
22:28 | 24.05.2026
Τέλος τρίτης περιόδου: Ολυμπιακός - Ρεάλ 61-65
22:28 | 24.05.2026

61-65 από τον Μιλουτίνοφ στο φινάλε του τρίτου δεκάλεπτου

22:26 | 24.05.2026

59-65 με 2/2 βολές του Μαλεντόν, έπειτα από λάθος του Φουρνιέ

22:26 | 24.05.2026

59-63 με 2/2 βολές του Χεζόνια

22:26 | 24.05.2026
Έχει φτάσει τα 12 λάθη
22:25 | 24.05.2026

Πολλά λάθη από τον Ολυμπιακό, δείγμα της νευρικότητας που έχει

22:24 | 24.05.2026

Τελευταίο λεπτό στο τρίτο δεκάλεπτο

22:22 | 24.05.2026

59-61 με 1/2 βολές του Χεζόνια

22:20 | 24.05.2026

59-60 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ

22:19 | 24.05.2026

58-60 από τον Γουόκαπ

22:18 | 24.05.2026

56-60 με κάρφωμα του ΜακΚίσικ

22:17 | 24.05.2026
Τάιμ άουτ από τον Γιώργο Μπαρτζώκα
22:17 | 24.05.2026

54-60 από τον Χεζόνια στον αιφνιδιασμό

22:17 | 24.05.2026

54-58 με τρίποντο του Φελίζ

22:15 | 24.05.2026

54-55 προβάδισμα για τη Ρεάλ με τον Φελίζ

22:15 | 24.05.2026
26' Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
22:13 | 24.05.2026

Επικές μονομαχίες στο παρκέ του Telekom Center

22:13 | 24.05.2026

54-53 με τρίποντο του Χεζόνια

22:13 | 24.05.2026

Τέταρτο φάουλ ο Καμπάτσο

22:11 | 24.05.2026

Από μία τεχνική ποινή στους δύο παίκτες

22:11 | 24.05.2026

Οι διαιτητές εξετάζουν τη φάση στο βίντεο για να δουν τις ποινές που θα μοιράσουν

22:10 | 24.05.2026
Ένταση στο παρκέ του Telekom Center

ΜακΚίσικ και Καμπάτσο λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια

22:09 | 24.05.2026

54-50 από τον Μιλουτίνοφ

22:08 | 24.05.2026

52-50 με 1/2 βολές του Καμπάτσο

22:07 | 24.05.2026

52-49 με τρίποντο του Γουόκαπ

22:06 | 24.05.2026

49-49 με τρίποντο του Αμπάλδε

22:05 | 24.05.2026

49-46 από τον Χεζόνια

22:03 | 24.05.2026

Η Ρεάλ έχει κολλήσει στην επίθεση, χάνοντας όλα τα σουτ από την περιφέρεια

22:03 | 24.05.2026

49-44 με τρίποντο του ΜακΚίσικ

21:49 | 24.05.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
21:48 | 24.05.2026

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νευρικά το παιχνίδι, η Ρεάλ Μαδρίτης έλεγχε το σκορ με τα τρίποντα του Λάιλς, αλλά η είσοδος Φουρνιέ και Πίτερς άλλαξουν τα δεδομένα και οι Πειραιώτες έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 46-44

21:47 | 24.05.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ολυμπιακός - Ρεάλ 46-44
21:45 | 24.05.2026

46-44 από τον Πίτερς

21:44 | 24.05.2026

44-44 ισοφαρίζει ο Καμπάτσο

21:44 | 24.05.2026

44-42 με τρίποντο του "καυτού" Λάιλς

21:44 | 24.05.2026
44-39 με τρίποντο του Πίτερς
21:43 | 24.05.2026
41-39 απαντάει με τρίποντο ο Φουρνιέ!
21:41 | 24.05.2026

38-39 με τρίποντο του Λάιλς

21:41 | 24.05.2026
38-36 με τον Φουρνιέ να παίρνει τον Ολυμπιακό στις πλάτες του
21:41 | 24.05.2026
2:21: Μπροστά ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στο παιχνίδι!
21:40 | 24.05.2026

36-36 ισοφαρίζει ο Πίτερς

21:39 | 24.05.2026

34-36 με καλάθι και φάουλ του Φουρνιέ

21:38 | 24.05.2026

31-36 με τρίποντο του Γιουλ

21:35 | 24.05.2026

31-33 με τεράστιο τρίποντο του Φουρνιέ!

21:35 | 24.05.2026

28-33 από τον Φελίζ

21:33 | 24.05.2026

28-31 με τρίποντο του Γουόρντ

21:31 | 24.05.2026

25-31 από τον Λάιλς

21:31 | 24.05.2026
Τάιμ άουτ από τον Σκαριόλο στο 13'
21:30 | 24.05.2026

25-29 μειώνει ο Πίτερς

21:27 | 24.05.2026

23-29 μειώνει ο Ζόζεφ

21:26 | 24.05.2026

21-29 από τον Γουόρντ

21:26 | 24.05.2026

19-29 με τρίποντο του Αμπάλδε

21:26 | 24.05.2026
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος
21:23 | 24.05.2026
Τέλος πρώτης περιόδου: Ολυμπιακός - Ρεάλ 19-26
21:22 | 24.05.2026

19-26 από τον Χολ

21:21 | 24.05.2026

17-26 από τον Μαλεντόν

21:21 | 24.05.2026

17-24 από τον Φελίζ

21:20 | 24.05.2026

17-22 από τον Γουόρντ

21:20 | 24.05.2026

15-22 από τον Χεζόνια

21:19 | 24.05.2026

Δεύτερο φάουλ για τον Παπανικολάου

21:17 | 24.05.2026

15-20 με 2/2 βολές του Χολ

21:17 | 24.05.2026

13-20 από τον Φελίζ

21:15 | 24.05.2026

13-18 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ

21:15 | 24.05.2026

12-18 με νέο τρίποντο του Λάιλς

21:13 | 24.05.2026
Φοβερός ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού

12-15 με νέο καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ!

21:13 | 24.05.2026

9-15 με τρίποντο του Γουόκαπ

21:12 | 24.05.2026

6-15 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ

21:11 | 24.05.2026

3-15 με τρίποντο του Αμπάλδε

21:10 | 24.05.2026

3-12 με τρίποντο του Λάιλς και πάλι!

21:09 | 24.05.2026

3-9 από τον Μιλουτίνοφ

21:08 | 24.05.2026
3' Τάιμ άουτ από τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Πολύ νευρικό το ξεκίνημα των Πειραιωτών

21:08 | 24.05.2026

1-9 με τρίποντο του Λάιλς

21:08 | 24.05.2026

1-6 από τον Λάιλς

21:04 | 24.05.2026

1-4 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ

21:03 | 24.05.2026

Επιθετικό φάουλ του Βεζένκοφ στον Λάιλς

21:03 | 24.05.2026

0-4 από τον Λάιλς

21:02 | 24.05.2026

0-2 από τον Χεζόνια

21:02 | 24.05.2026
Tζάμπολ στον αγώνα
21:00 | 24.05.2026
Οι πεντάδες των δύο ομάδων

Ρεάλ: Καμπάτσο, Λάιλς, Αμπάλδε, Χεζόνια, Οκέκε

Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Μιλουτίνοφ

Εικόνα μέσα από το γήπεδο
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Αποθεώθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης από τον κόσμο στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Θερμή υποδοχή από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στον Βαγγέλη Μαρινάκη
Η είσοδος των παικτών του Ολυμπιακού
Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς, Αμπάντε, Καμπάτσο, Οκέκε, Προσίντα, Χεζόνια, Μαλεντόν, Αλμάνσα, Ντεκ, Γιουλ, Φελίζ

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο T-Center (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Αποθέωση για τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο Telekom Center
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
"Kατακόκκινο" το Telekom Center
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Οι Πειραιώτες απέκλεισαν την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, και πλέον θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού, Ρεάλ, των 11 Κυπέλλων Πρωταθλητριών-EuroLeague.

 
 

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρατάσσεται χωρίς καθαρό πεντάρι

Ταβάρες, Γκαρούμπα και Λεν τέθηκαν νοκ άουτ, με τους Χεζόνια και Λάιλς να καλούνται να παίξουν τον ρόλο του πενταριού

Έμειναν και πάλι εκτός οι Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι ίδια με αυτήν του ημιτελικού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε τους Τόμας Γουόκαπ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ, Ντόντα Χολ, Ταίρίκ Τζόουνς, Σακίλ ΜακΚίσικ, Εβάν Φουρνιέ

To τζάμπολ είναι στις 21:00, ωστόσο το γήπεδο είναι γεμάτο εδώ και αρκετές ώρες
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τα όσα έχουν γίνει αλλά και γίνονται πριν το τζάμπολ του τελικού
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το pregame του τελικού του Final Four της Euroleague
Τα βλέμματα όλων στο "T-Center" της Αθήνας για το κορυφαίο φετινό ματς της Euroleague - Το Newsit.gr σας μεταφέρει το κλίμα πριν το μεγάλο τελικό της Euroleague
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης

