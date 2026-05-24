Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 Τελικό: Πρωταθλητές Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία τους οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός “σκότωσε” τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο Telekom Center Athens και κατέκτησε το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης στο Final Four της Euroleague.
Ο Ολυμπιακός άντεξε στο "θρίλερ" με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν τρομερό τελικό σε Final Four της Euroleague και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του
92-85 με 2/2 βολές του Πίτερς
Βολές για τον Πίτερς, αλλά απομένουν μόλις 1,9 δευτερόλεπτα
Ο Ολυμπιακός ήταν ένα ριμπάουντ μακριά από τη νίκη, αλλά παρότι το έχασε, παραμένει "αγκαλιά" με τον τίτλο
90-85 με 2/2 του Πίτερς για τον Ολυμπιακό
Στις βολές τώρα ο Πίτερς για τον Ολυμπιακό με 11' για τη λήξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε και το ριμπάουντ, αλλά ο Φελίζ αστόχησε σε τρίποντο ισοφάρισης!
88-85 με 2/3 βολές του Καμπάτσο
19 δευτερόλεπτα για τη λήξη, με τον Ολυμπιακό να παίζει με τη φωτιά
Ριμπάουντ και τρεις βολές για τον Καμπάτσο!
88-83 με 1/2 βολές του Λάιλς, που έχασε επίτηδες τη βολή
Και δεύτερο λάθος από τον Ολυμπιακό με τον Λάιλς να πηγαίνει στις βολές
88-82 με τον Λάιλς μετά από λάθος του Ολυμπιακού στο ριμπάουντ
88-80 με 2/2 βολές και πάλι από τον Γάλλο
Βολές για τον Φουρνιέ με 36'' για τη λήξη
Άστοχος ξανά ο Χεζόνια και 42'' για το φινάλε του αγώνα
86-80 με 2/2 από τον Φουρνιέ 56 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα
Φάουλ και βολές κερδίζει τώρα ο Φουρνιέ
Άστοχος ο Χεζόνια με 1 λεπτό για το φινάλε του αγώνα
84-80 με 2/2 βολές του Αμερικανού γκαρντ του Ολυμπιακού
4ο φάουλ του Καμπάτσο και βολές για τον Γουόκαπ
Για τον Ολυμπιακό η μπάλα
Στο video οι διαιτητές για μία κατοχή της μπάλας
82-80 με κάρφωμα του Τζόουνς μετά από επιθετικό ριμπάουντ για τον Ολυμπιακό
80-80 με μακρινό τρίποντο του Χεζόνια
80-77 με φοβερό καλάθι του Πίτερς για τον Ολυμπιακό
78-77 με τον Ντεκ για τη Ρεάλ Μαδρίτης
78-75 με 2/2 βολές του Τζόουνς για τον Ολυμπιακό
76-75 με 2/2 βολές του Φελίζ
76-73 με τον Φουρνιέ αυξάνει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός
74-73 με καλάθι και φάουλ του Φελίζ, έχασε τη βολή ο Δομινικανός
70-71 από τον Χεζόνια
70-69 από τον Βεζένκοφ
68-69 με 1/2 βολές του Μαλεντόν
68-68 με 1/2 βολές του Βεζένκοφ
67-68 με τρίποντο του Μαλεντόν
Μπροστά ο Ολυμπιακός
64-65 με τρίποντο του Φουρνιέ
Νέο λάθος από τον Φουρνιέ
Ο Μπαρτζώκας επιστρατεύει τον Ταϊρίκ Τζόουνς
61-65 από τον Μιλουτίνοφ στο φινάλε του τρίτου δεκάλεπτου
59-65 με 2/2 βολές του Μαλεντόν, έπειτα από λάθος του Φουρνιέ
59-63 με 2/2 βολές του Χεζόνια
Πολλά λάθη από τον Ολυμπιακό, δείγμα της νευρικότητας που έχει
Τελευταίο λεπτό στο τρίτο δεκάλεπτο
59-61 με 1/2 βολές του Χεζόνια
59-60 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
58-60 από τον Γουόκαπ
56-60 με κάρφωμα του ΜακΚίσικ
54-60 από τον Χεζόνια στον αιφνιδιασμό
54-58 με τρίποντο του Φελίζ
54-55 προβάδισμα για τη Ρεάλ με τον Φελίζ
Επικές μονομαχίες στο παρκέ του Telekom Center
54-53 με τρίποντο του Χεζόνια
Τέταρτο φάουλ ο Καμπάτσο
Από μία τεχνική ποινή στους δύο παίκτες
Οι διαιτητές εξετάζουν τη φάση στο βίντεο για να δουν τις ποινές που θα μοιράσουν
ΜακΚίσικ και Καμπάτσο λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια
54-50 από τον Μιλουτίνοφ
52-50 με 1/2 βολές του Καμπάτσο
52-49 με τρίποντο του Γουόκαπ
49-49 με τρίποντο του Αμπάλδε
49-46 από τον Χεζόνια
Η Ρεάλ έχει κολλήσει στην επίθεση, χάνοντας όλα τα σουτ από την περιφέρεια
49-44 με τρίποντο του ΜακΚίσικ
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νευρικά το παιχνίδι, η Ρεάλ Μαδρίτης έλεγχε το σκορ με τα τρίποντα του Λάιλς, αλλά η είσοδος Φουρνιέ και Πίτερς άλλαξουν τα δεδομένα και οι Πειραιώτες έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 46-44
46-44 από τον Πίτερς
44-44 ισοφαρίζει ο Καμπάτσο
44-42 με τρίποντο του "καυτού" Λάιλς
38-39 με τρίποντο του Λάιλς
36-36 ισοφαρίζει ο Πίτερς
34-36 με καλάθι και φάουλ του Φουρνιέ
31-36 με τρίποντο του Γιουλ
31-33 με τεράστιο τρίποντο του Φουρνιέ!
28-33 από τον Φελίζ
28-31 με τρίποντο του Γουόρντ
25-31 από τον Λάιλς
25-29 μειώνει ο Πίτερς
23-29 μειώνει ο Ζόζεφ
21-29 από τον Γουόρντ
19-29 με τρίποντο του Αμπάλδε
19-26 από τον Χολ
17-26 από τον Μαλεντόν
17-24 από τον Φελίζ
17-22 από τον Γουόρντ
15-22 από τον Χεζόνια
Δεύτερο φάουλ για τον Παπανικολάου
15-20 με 2/2 βολές του Χολ
13-20 από τον Φελίζ
13-18 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
12-18 με νέο τρίποντο του Λάιλς
12-15 με νέο καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ!
9-15 με τρίποντο του Γουόκαπ
6-15 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ
3-15 με τρίποντο του Αμπάλδε
3-12 με τρίποντο του Λάιλς και πάλι!
3-9 από τον Μιλουτίνοφ
Πολύ νευρικό το ξεκίνημα των Πειραιωτών
1-9 με τρίποντο του Λάιλς
1-6 από τον Λάιλς
1-4 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
Επιθετικό φάουλ του Βεζένκοφ στον Λάιλς
0-4 από τον Λάιλς
0-2 από τον Χεζόνια
Ρεάλ: Καμπάτσο, Λάιλς, Αμπάλδε, Χεζόνια, Οκέκε
Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Μιλουτίνοφ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς, Αμπάντε, Καμπάτσο, Οκέκε, Προσίντα, Χεζόνια, Μαλεντόν, Αλμάνσα, Ντεκ, Γιουλ, Φελίζ
Οι Πειραιώτες απέκλεισαν την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, και πλέον θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού, Ρεάλ, των 11 Κυπέλλων Πρωταθλητριών-EuroLeague.
Ταβάρες, Γκαρούμπα και Λεν τέθηκαν νοκ άουτ, με τους Χεζόνια και Λάιλς να καλούνται να παίξουν τον ρόλο του πενταριού
Έμειναν και πάλι εκτός οι Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε τους Τόμας Γουόκαπ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ, Ντόντα Χολ, Ταίρίκ Τζόουνς, Σακίλ ΜακΚίσικ, Εβάν Φουρνιέ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης