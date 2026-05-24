Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το pregame του τελικού του Final Four της Euroleague

Τα βλέμματα όλων στο "T-Center" της Αθήνας για το κορυφαίο φετινό ματς της Euroleague - Το Newsit.gr σας μεταφέρει το κλίμα πριν το μεγάλο τελικό της Euroleague
Τελικός Final Four Euroleague 2026
21:00, Novasports Prime, Newsit.gr
Η πιο μεγάλη ώρα έφτασε! Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα “μονομαχήσουν” απόψε (24.05.2026, 21:00, Newsit.gr, Novasports Prime) στο “T-Center” της Αθήνας, με το νικητή να σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague.

EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / NEXT GEN EUROLEAGUE FINALS / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Πήραν θέση στο T-Center οι πρώτοι οπαδοί των Πειραιωτών
Δεν μπορούν να περιμένουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού
18:16 | 24.05.2026
Οι πρώτοι συρμοί έφτασαν στο Μαρούσι
18:06 | 24.05.2026
Από το Καλλιμάρμαρο αναχωρούν οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης για το ΟΑΚΑ
18:01 | 24.05.2026
Από λεπτό σε λεπτό καταφτάνει ο κύριος όγκος των οπαδών του Ολυμπιακού στο Μαρούσι
18:00 | 24.05.2026
Χαμός στην Εθνική Οδό! Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έκλεισαν όλες τις λωρίδες στην άνοδο
17:55 | 24.05.2026
17:54 | 24.05.2026
Οι πρώτες εικόνες μέσα από το Telekom Center
Οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Τ-Center (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
17:48 | 24.05.2026

Θα προηγηθεί του τελικού, ο αγώνας της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα για το Next Gen της Euroleague και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ζέσταμα στο Τ-Center

 

 

Εντυπωσιακές εικόνες μέσα από το γήπεδο!
Οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Μαρούσι
Αυστηρά μέτρα πριν την είσοδο των οπαδών του Ολυμπιακού στους συρμούς

Καμία πρόσβαση στις αποβάθρες χωρίς εισιτήριο

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η δωδεκάδα των Μαδριλένων για τον τελικό του Final Four της Euroleague
Εκτός οι ψηλοί των Μαδριλένων, Ταβάρες, Γκαρούμπα και Λεν
Ξεκινούν οι συρμοί από το Φάληρο με τους οπαδούς του Ολυμπιακού
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού κατευθύνονται προς το ΟΑΚΑ
Ξεκινάει η μηχανοκίνητη πορεία των οπαδών του Ολυμπιακού
Ο σταθμός «Φάληρο» από τις 17:00 θα λειτουργεί με ειδικά δρομολόγια για τη μετακίνηση των φιλάθλων προς τον σταθμό «Ειρήνη

Αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων θα λειτουργεί σήμερα, Κυριακή, ο σταθμός «Φάληρο» από τις 17:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης τους προς τον σταθμό «Ειρήνη», χωρίς στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four, ο σταθμός «Φάληρο» από τις 17:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς τον σταθμό «Ειρήνη», με ειδικά δρομολόγια, χωρίς στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.

 Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται από τον σταθμό «Φάληρο» κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό.

ΕΛΑΣ: Δεν θα γίνουν ανεκτές προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας – Υποχρεωτική ταυτοποίηση για την είσοδο στο γήπεδο

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν κατά την είσοδο των φιλάθλων στον αποψινό τελικό του EuroLeague Final Four Athens 2026 στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, με τα στοιχεία να πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως σε εκείνα του κατόχου του εισιτηρίου.

Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία προσπάθεια παραβίασης των κανόνων ασφαλείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους».

Υπενθυμίζεται ότι το Telekom Center θα είναι κατακόκκινο σε λίγη ώρα

Περισσότεροι από 17.000 αναμένεται να είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν στο "καραϊσκάκης", ενόψει της μηχανοκίνητης πορείας που θα κάνουν προς το Μαρούσι

Διαιτητές του μεγάλου αγώνα έχουν οριστεί οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς

Ισχυρή είναι η παρουσία της αστυνομίας στους προελέγχους των εισιτηρίων του ΟΑΚΑ λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του Final Four

Euroleague: Η «μαχαιριά» του Σέρχιο Γιούλ στον τελευταίο τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης
Το καλάθι που έκρινε το “στέμμα” της Euroleague, το 2023
Ολυμπιακός: Η ιστορική πρώτη Euroleague στη Ρώμη και οι back-to-back τίτλοι
Οι τρεις ερυθρόλευκες κορυφές στη Euroleague
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four και αυτή τη φορά θέλει στο τέλος να χαμογελάσει. Να “σβήσει” τις αποτυχίες των τεσσάρων προηγούμενων, τον τελικό του 2023 και δώσει στους φίλους της ομάδας ένα χαρούμενο βράδυ Μαΐου

Η Ρεάλ Μαδρίτης του Σκαριόλο έχασε και τον Γκαρούμπα στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, μένοντας χωρίς ψηλό, με τα προβλήματα να είναι αμέτρητα (εκτός τελικού και οι Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν)

Ο Ολυμπιακός είναι πάνοπλος για το ιστορικό παιχνίδι, καθώς άπαντες βρίσκονται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα

Οπαδοί του Ολυμπιακού στο Φάληρο. Μαζεύονται σιγά σιγά και περιμένουν να έρθει η στιγμή για να μπουν στους συρμούς του ΗΣΑΠ, με προορισμό το Μαρούσι

Οι Πειραιώτες όμως θέλουν να κατακτήσουν το 4ο τρόπαιο της Euroleague και να το κάνουν μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, με τους φίλους της ομάδας να δίνουν ερυθρόλευκο χρώμα στις εξέδρες του “T-Center”

Η πολυνίκης Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τίτλων, προηγείται με 3-1 του Ολυμπιακού, σε αυτούς τους τέσσερις τελικούς έως σήμερα, έχοντας πετύχει τις δύο νίκες της επί ισπανικού εδάφους

Αυτή τη φορά, στην Αθήνα και στο T-Center”, που θα… θυμίζει ΣΕΦ, όπως έγινε και στον ημιτελικό των Πειραιωτών με τη Φενέρμπαχτσε

Ολυμπιακός: Με Λιόλιου και «Νοικιάστηκε» το ερυθρόλευκο ξεφάντωμα στο VIP lounge του «T-Center»
Ο DJ έβαλε το τραγούδι που ξεσήκωσε τους φίλους του Ολυμπιακού
Για 5η φορά στην ιστορία της Euroleague, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, στον τελικό του Final Four της διοργάνωσης

Τον τελικό της Euroleague θα παρακολουθήσει από κοντά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο «T-Center» για τον τελικό της Euroleague, Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Ο πρωταθλητής NBA θα παρακολουθήσει από κοντά τον κορυφαίο αγώνα της Euroleague
Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης, όσο και των σημείων συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο

Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 17:00, ενώ οι συρμοί με προορισμό το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 18:00 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις

Μεγάλος όγκος φίλων του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει από το “Γεώργιος Καραϊσκάκης” -όπου έχει δοθεί σημείο συγκέντρωσης- προς το Μαρούσι με μηχανοκίνητη πορεία, με τη “Θύρα 7” να κάνει και σχετικό κάλεσμα μέσω των social media

Στην έδρα του Παναθηναϊκού αναμένονται περίπου 16.000 οπαδοί Ολυμπιακού για τον τελικό του Final Four της Euroleague, ενώ αυτοί τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ζήτημα αν θα ξεπερνούν τους 700-800

54 οπαδοί της Ρεάλ μεταφέρονται από το Καλλιμάρμαρο στο "T-Center", υπο δρακόντια μέτρα

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με δυσκολία τη Βαλένθια, χάνοντας με τον Γκαρούμπα με πρόβλημα τραυματισμού

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Πήρε τον ισπανικό εμφύλιο και έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Final Four της Euroleague
Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον τελικό της Κυριακής
Ο Ολυμπιακός έφτασε στον τελικό της Euroleague, επικρατώντας εύκολα της Φενέρμπαχτσε στον πρώτο χρονικά ημιτελικό

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε ανάλυση: Η τριάδα «φωτιά» που «έκαψε» την πρωταθλήτρια Ευρώπης και τον έστειλε στον τελικό της Euroleague
Οι τρεις συν ένας πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού που χάρισαν την πρόκριση στην ομάδα του Μπαρτζώκα
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Αυτοί είναι οι διαιτητές του τελικού στο Final Four της Euroleague
Ράντοβιτς, Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς στην 3άδα των διαιτητών του τελικού της Αθήνας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το pregame του τελικού της Euroleague, Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

