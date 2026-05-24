Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το pregame του τελικού του Final Four της Euroleague

Η πιο μεγάλη ώρα έφτασε! Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα “μονομαχήσουν” απόψε (24.05.2026, 21:00, Newsit.gr, Novasports Prime) στο “T-Center” της Αθήνας, με το νικητή να σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague.
Θα προηγηθεί του τελικού, ο αγώνας της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα για το Next Gen της Euroleague και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ζέσταμα στο Τ-Center
Καμία πρόσβαση στις αποβάθρες χωρίς εισιτήριο
Αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων θα λειτουργεί σήμερα, Κυριακή, ο σταθμός «Φάληρο» από τις 17:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης τους προς τον σταθμό «Ειρήνη», χωρίς στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.
Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται από τον σταθμό «Φάληρο» κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό.
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν κατά την είσοδο των φιλάθλων στον αποψινό τελικό του EuroLeague Final Four Athens 2026 στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, με τα στοιχεία να πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως σε εκείνα του κατόχου του εισιτηρίου.
Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία προσπάθεια παραβίασης των κανόνων ασφαλείας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.
Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.
Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.
Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.
Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους».
Περισσότεροι από 17.000 αναμένεται να είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν στο "καραϊσκάκης", ενόψει της μηχανοκίνητης πορείας που θα κάνουν προς το Μαρούσι
Διαιτητές του μεγάλου αγώνα έχουν οριστεί οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς
Ισχυρή είναι η παρουσία της αστυνομίας στους προελέγχους των εισιτηρίων του ΟΑΚΑ λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του Final Four
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four και αυτή τη φορά θέλει στο τέλος να χαμογελάσει. Να “σβήσει” τις αποτυχίες των τεσσάρων προηγούμενων, τον τελικό του 2023 και δώσει στους φίλους της ομάδας ένα χαρούμενο βράδυ Μαΐου
Η Ρεάλ Μαδρίτης του Σκαριόλο έχασε και τον Γκαρούμπα στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, μένοντας χωρίς ψηλό, με τα προβλήματα να είναι αμέτρητα (εκτός τελικού και οι Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν)
Ο Ολυμπιακός είναι πάνοπλος για το ιστορικό παιχνίδι, καθώς άπαντες βρίσκονται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα
Οπαδοί του Ολυμπιακού στο Φάληρο. Μαζεύονται σιγά σιγά και περιμένουν να έρθει η στιγμή για να μπουν στους συρμούς του ΗΣΑΠ, με προορισμό το Μαρούσι
Οι Πειραιώτες όμως θέλουν να κατακτήσουν το 4ο τρόπαιο της Euroleague και να το κάνουν μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, με τους φίλους της ομάδας να δίνουν ερυθρόλευκο χρώμα στις εξέδρες του “T-Center”
Η πολυνίκης Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τίτλων, προηγείται με 3-1 του Ολυμπιακού, σε αυτούς τους τέσσερις τελικούς έως σήμερα, έχοντας πετύχει τις δύο νίκες της επί ισπανικού εδάφους
Για 5η φορά στην ιστορία της Euroleague, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, στον τελικό του Final Four της διοργάνωσης
Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης, όσο και των σημείων συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο
Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 17:00, ενώ οι συρμοί με προορισμό το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 18:00 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις
Μεγάλος όγκος φίλων του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει από το “Γεώργιος Καραϊσκάκης” -όπου έχει δοθεί σημείο συγκέντρωσης- προς το Μαρούσι με μηχανοκίνητη πορεία, με τη “Θύρα 7” να κάνει και σχετικό κάλεσμα μέσω των social media
Στην έδρα του Παναθηναϊκού αναμένονται περίπου 16.000 οπαδοί Ολυμπιακού για τον τελικό του Final Four της Euroleague, ενώ αυτοί τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ζήτημα αν θα ξεπερνούν τους 700-800
54 οπαδοί της Ρεάλ μεταφέρονται από το Καλλιμάρμαρο στο "T-Center", υπο δρακόντια μέτρα
