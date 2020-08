Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ο Κώστας Παπανικολάου βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και τέθηκε κατευθείαν σε καραντίνα, ώστε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό για την προετοιμασία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Παπανικολάου δεν είχε συμπτώματα, αλλά το τεστ που έκανε στον Ολυμπιακό εμφανίστηκε θετικό κι έτσι θα βρίσκεται πλέον σε καραντίνα υπό την παρακολούθηση και του ιατρικού επιτελείου της “ερυθρόλευκης” ΚΑΕ.

«Εν όψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, ο Κώστας Παπανικολάου υποβλήθηκε σε τεστ για τον κορονοϊο και βρέθηκε θετικός.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, αναρρώνει απομονωμένος στο σπίτι του και η κατάστασή του παρακολουθείται συστηματικά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας μας. Καλή ανάρρωση Κώστα!».

In consideration of the pre season preparation beginning, Kostas Papanikolaou was tested for COVID-19 and was found positive to the virus.



