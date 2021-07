Ο Γιασίν Μεριά θεωρείται εδώ και καιρό παρελθόν για τον Ολυμπιακό, αλλά πλέον πήρε κι επίσημα μετεγγραφή στην Αλ Αΐν, με τους Πειραιώτες να βάζουν στο ταμείο τους ένα σεβαστό ποσό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ πούλησε τα δικαιώματα του Τυνήσιου αμυντικού έναντι 15, εκατομμυρίου ευρώ στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Ολυμπιακός είχε παραχωρήσει τον 28χρονο ποδοσφαιριστή ως δανεικό στην Τουρκία, σε Κασίμπασα και Ρίζεσπορ, από την περασμένη χρονιά, με τον Πέδρο Μαρτίνς να τον έχει θέσει σταδιακά εκτός ομάδας, μετά από κάποιες κακές εμφανίσεις στο Champions League.

