Το δικό του μήνυμα μνήμης έστειλε στη Λίβερπουλ ο Ολυμπιακός, με αφορμή τη συμπλήρωση 31 χρόνων από την τραγωδία του Χίλσμπορο.

Μήνυμα στη Λίβερπουλ έστειλε ο Ολυμπιακός για την συμπλήρωση 31 χρόνων από την τραγωδία του Χίλσμπορο, όπου 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις κερκίδες του γηπέδου της Σέφιλντ. “Στη μνήμη των 96 θυμάτων της τραγωδίας του Χίλσπμορο. You’ll Never Walk Alone”, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση των “ερυθρόλευκων” στο Twitter.

In loving memory of the 96 victims of the Hillsborough Disaster, You’ll Never Walk Alone @LFC #LFC #YNWA #Olympiacos pic.twitter.com/MbcNJf2lEL