Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν την αρχή και το ΝΒΑ ακολούθησε, στέλνοντας ξεκάθαρο αντιρατσιστικό μήνυμα, μετά τα όσα γίνονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Την στήριξη του Μπαράκ Ομπάμα, μέσω των social media, είχαν οι Μιλγουόκι Μπακς για την απόφασή τους να μην αγωνιστούν στο Game 5 με τους Μάτζικ, διαμαρτυρόμενοι για το νέο κρούσμα αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε επίσης πως η χώρα θα χρειαστεί όλα τα θεσμικά όργανα προκειμένου να υπερασπιστούν τις αξίες τους.

Το tweet του Ομπάμα αναφέρει τα εξής:

«Επικροτώ τους παίκτες των Μιλγουόκι Μπακς, που αντιστέκονται γι΄αυτά που πιστεύουν, προπονητές όπως ο Ντοκ Ρίβερς, το ΝΒΑ και το WNBA γιατί δίνουν το παράδειγμα. Θα χρειαστούμε όλα τα θεσμικά όργανα για να υπερασπιστούμε τις αξίες μας».

I commend the players on the @Bucks for standing up for what they believe in, coaches like @DocRivers, and the @NBA and @WNBA for setting an example. It’s going to take all our institutions to stand up for our values. pic.twitter.com/rUGETgAt7P