Ομπράντοβιτς: Η απειλή των οπαδών της Παρτιζάν ενόψει Μπάγερν και το μήνυμα του αρχηγού της ομάδας

Οι οπαδοί της Παρτιζάν συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (29.11.2025) μπροστά στη “Beogradska Arena”, πριν από την προπόνηση της ομάδας, ζητώντας την παραμονή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον σύλλογο. Λίγο μετά, όμως. Έμαθαν τα άσχημα νέο, με τον Σέρβο κόουτς να λέει οριστικά “αντίο”.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Παρτιζάν δημοσιεύτηκε, αποσύρθηκε και ξαναδημοσιεύτηκε η είδηση ότι ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς αποφάσισε -οριστικά- να μην αποσύρει την παραίτηση που υπέβαλε μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έξω από το κλειστό επικρατούσε από την αρχή της συγκέντρωσης ένταση και σε κάποια στιγμή υπήρξαν σπρωξίματα, με τους οπαδούς της Παρτιζάν να σπάνε το φράγμα πίσω από το οποίο στέκονταν η ασφάλεια και η αστυνομία.

Ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα κατά της διοίκησης του συλλόγου και του προέδρου Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς, ενώ οι συγκεντρωμένοι ζητούσαν να εμφανιστεί μπροστά τους κάποιο μέλος της διοίκησης ή του τεχνικού επιτελείου και -φυσικά- την ανατροπή της κατάστασης και την παραμονή του Ομπράντοβιτς.

Οπαδοί συνέχισαν να φτάνουν στην Αρένα, όπως και οι αστυνομικές ενισχύσεις. Η κατάσταση ηρέμησε για λίγο, αλλά ξέσπασαν ξανά επεισόδια με το σπάσιμο της περίφραξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέχεια των επεισοδίων έξω από το γήπεδο, οι οπαδοί απείλησαν πως δεν θα επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση με την Μπάγερν για τη 14η αγωνιστική της Euroleague (04.12.2025, 21:45) εάν δεν επιστρέψει στην ομάδα ο Ομπράντοβιτς.

Ο αρχηγός μπροστά στους οπαδούς

Λίγο μετά, οπαδοί φώναξαν συνθήματα στον αρχηγό της ομάδας Παρτιζάν, Βάνια Μαρίνκοβιτς, ζητώντας παράλληλα του να βγει και να μιλήσει.

Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς, τέθηκε ενώπιον των οπαδών, προσπαθώντας να καθησυχάσει την κατάσταση και να μεταφέρει το μήνυμα της ομάδας. Μίλησε εμφανώς συγκινημένος, τονίζοντας ότι και οι παίκτες βρίσκονται στην ίδια κατάσταση αβεβαιότητας.

«Ξέρετε με ποια πλευρά είμαστε εμείς. Είμαστε εδώ για αυτό το έμβλημα που όλοι αγαπάμε περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο, είμαστε εδώ από αγάπη και για κανέναν άλλο λόγο, και εδώ θα μείνουμε για να παλέψουμε για την Παρτιζάν. Ό,τι κι αν συμβαίνει, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε πολλά. Τηλεφωνήσαμε, προσπαθήσαμε, προσπαθούμε ακόμα. Το πιο σημαντικό είναι πως θα βγούμε εκεί που μετράει, θα δώσουμε αίμα, ό,τι μπορούμε», άρχισε να λέει ο Μαρίνκοβιτς, πριν τον διακόψουν ορισμένοι οπαδοί με φωνές και ερωτήσεις, προσπαθώντας να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στον σύλλογο.

Ο αρχηγός τότε απάντησε ανοιχτά: «Αν νομίζετε ότι ξέρουμε κάτι παραπάνω, δεν ξέρουμε! Πιστέψτε με, δεν ξέρουμε. Ίσως εσείς να ξέρετε περισσότερα από εμάς».

Ο Μαρίνκοβιτς τόνισε ότι βγήκε μπροστά στους οπαδούς ως αρχηγός, αλλά και ως κάποιος που καταλαβαίνει την απογοήτευσή τους και την ανάγκη τους για ενημέρωση: «Βγήκα ως αρχηγός για να σας μιλήσω. Οι ξένοι παίκτες στην ομάδα δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Τίποτα δεν τους είναι ξεκάθαρο. Προσπαθούμε όλοι να τους εξηγήσουμε τι γίνεται, κυριολεκτικά όλοι στον σύλλογο δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας».

Τόνισε επίσης ότι ούτε η ομάδα ούτε το τεχνικό επιτελείο έχουν ξαναβρεθεί σε μια κατάσταση σαν αυτή: «Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ και πουθενά, ειδικά στον δικό μας σύλλογο. Και για εμάς όλα αυτά είναι κάτι εντελώς νέο. Να ξέρετε ότι δεν είμαστε αδιάφοροι, ειδικά εγώ. Ήμουν εδώ όταν ήταν καταστροφή, τώρα είμαι ξανά εδώ όταν είναι ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή».

Η συναισθηματική του τοποθέτηση ηρέμησε προσωρινά τα πνεύματα, αλλά η ένταση παραμένει στην ατμόσφαιρα, καθώς ο σύλλογος περνάει την πιο ταραχώδη περίοδο της τελευταίας δεκαετίας.

Λόγω των εξελίξεων, ο προπονητής Αλεξάνταρ Μάτοβιτς δεν πραγματοποίησε την προπόνηση.