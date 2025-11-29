Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς αρνήθηκε οριστικά να παραμείνει στην Παρτίζαν – Επεισόδια οπαδών στην προπόνηση της ομάδας

Η ιστορική συνεργασία ανάμεσα στον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και την Παρτίζαν ολοκληρώθηκε οριστικά, με τον Σέρβο προπονητή να βάζει ένα “τέλος” στο “σήριαλ” των ημερών, που απασχόλησε το μπάσκετ της χώρας αλλά και τη Euroleague.

Παρά τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που είχε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς τις τρεις τελευταίες ημέρες με ανθρώπους της Παρτιζάν -και το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας- πολυνίκης τεχνικός παρέμεινε πιστός στην αρχική του απόφαση, να αποχωρήσει από τον πάγκο και την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βελιγραδίου.

Να αναφέρουμε ότι η διοίκηση της Παρτίζαν δημοσίευσε -αρχικά- στην επίσημη ιστοσελίδα της την “τελική απόφαση” του Ομπράντοβιτς, ωστόσο, λίγα λεπτά μετά την κατέβασε! Παρ’ όλα αυτά, ένα τέταρτο αργότερα ανέβηκε ξανά στο επίσημο σάιτ.

Θυμίζουμε πως χιλιάδες φίλαθλοι της Παρτίζαν έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να μεταπείσουν τον “Ζοτς”, καθώς, την περασμένη Πέμπτη τον υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου με μια ανεπανάληπτη και ιστορική στιγμή!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Arena Sport TV (@arenasporttv)

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

“Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ημερών, το διοικητικό συμβούλιο της Παρτίζαν πραγματοποίησε μια σειρά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις, και στη συνέχεια την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς με θέμα την παραμονή του στον σύλλογο, στη θέση του επικεφαλής του επαγγελματικού επιτελείου της πρώτης ομάδας. Στον προπονητή Ομπράντοβιτς δόθηκε πλήρης και κατηγορηματική υποστήριξη για να συνεχίσει το έργο του και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η ασπρόμαυρη ομάδα να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση του παιχνιδιού και των αποτελεσμάτων.

Μετά τη συνάντηση και τις αρκετές επιπλέον προσπάθειες του προέδρου Όστογια ??Μιγιαΐλοβιτς και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει την απόφασή του, ο πρώην προπονητής των ασπρόμαυρων παρέμεινε στην απόφασή του να μην αποσύρει την παραίτησή του, λόγω του ότι δεν βλέπει τον εαυτό του να εργάζεται με την τωρινή ομάδα, καθώς και του αντίκτυπου που έχει η καθημερινή εργασία σε αυτό το επίπεδο στην υγεία του.

Η συνάντηση μεταξύ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παρτιζάν διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, με ανοιχτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. Παρά μια σειρά εποικοδομητικών προτάσεων που περιελάμβαναν πιθανές περικοπές στην ομάδα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ευχαρίστησε όλους για τα λόγια υποστήριξής τους, δεν άλλαξε την απόφασή του και δεν θα εκτελεί πλέον τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή της ασπρόμαυρης ομάδας.

Η μπασκετική και συμβολική σημασία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτιζάν και το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανυπολόγιστη. Το κενό που απομένει δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Οι πόρτες της Παρτιζάν είναι για πάντα ανοιχτές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτιζάν θα είναι πάντα το σπίτι του.

Λόγω της νέας κατάστασης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτιζάν για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή και τη στρατηγική στο έργο του αθλητικού τομέα, μετά την οποία θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου”.

Οπαδοί στην προπόνηση και ένταση

Φίλοι της Παρτίζαν συγκεντρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (29.11.2025) έξω από την Belgrade Arena, στην πρώτη προπόνηση της ομάδας χωρίς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Σέρβου τεχνικού.

Παράλληλα, αποδοκίμασαν τη διοίκηση της ομάδας του Βελιγραδίου και του προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ζητώντας να υπάρξει συμφωνία για την παραμονή του “Ζοτς”.

Μόλις όμως έμαθαν για την οριστική φυγή του Σέρβου προπονητή, οι οπαδοί της Παρτίζαν ξέσπασαν για την αποχώρησή του, καθώς προκάλεσαν επεισόδια έξω από την προπόνηση της ομάδας, αποθεώνοντας τον “Ζοτς” και βρίζοντας τον πρόεδρο του συλλόγου (στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις)!

Μερικοί από τους οπαδούς έσπασαν τον προστατευτικό φράχτη, προσπέρασαν τους ανθρώπους ασφαλείας και στη συνέχεια χτύπησαν τις πόρτες και τα παράθυρα, σπάζοντας τα τζάμια του γηπέδου με απαίτηση να εμφανιστεί μπροστά τους κάποιος από τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο.

Η κατάσταση στην Παρτιζάν “μυρίζει μπαρούτι”!